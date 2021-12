Minister für Dialog und klare Kante bei Protest

Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) zeigt sich wegen der Entwicklung der Corona-Proteste besorgt. «Mit dabei sind normale Menschen, die ihr Demonstrationsrecht wahrnehmen. Wir beobachten aber zunehmend, dass Rechtsextremisten versuchen, diese Bewegung zu kapern und für ihre Zwecke politisch zu missbrauchen», sagte Stübgen der «Märkischen Allgemeinen». «Einige der Rädelsführer sind uns bekannt, unter anderem von der rechtsextremistischen und völkischen Partei „Dritter Weg“, die unter Beobachtung des Verfassungsschutzes steht.» Die Bereitschaftspolizei ist nach seinen Angaben praktisch im Dauereinsatz seit einigen Wochen.

Auch für diesen Montag waren landesweit Demonstrationen gegen die Corona-Bestimmungen angemeldet, darunter in Neuruppin (Ostprignitz-Ruppin), Eberswalde (Barnim) und Königs Wusterhausen (Dahme-Spreewald) und Potsdam. In der Landeshauptstadt sind auch Gegenkundgebungen geplant. «Wir rechnen damit, dass in jeder Stadt, in jeder größeren Ortschaft in Brandenburg eine Versammlung stattfinden wird», sagte der Sprecher des Polizeipräsidiums, Mario Heinemann.

Vielerorts bereitete sich die Polizei nach eigenen Angaben wie in den Vorwochen auch auf nicht genehmigte Demonstrationen und sogenannte «Spaziergänge» vor, darunter in Cottbus und im Kreis Elbe-Elster. «Wenn Tausende Menschen unangemeldet und ungeführt laufen, dann kommen wir in einer Stadt bei Dunkelheit in echte Gefahrensituationen», sagte der Leiter der Polizeidirektion Süd, Sven Bogacz. Beispielsweise könne eine Planung der Route nicht stattfinden, der Verkehr könne nicht umgeleitet werden. Wege seien somit nicht gesichert. «Die Leute bringen sich selber in Gefahr», schätzte Bogacz ein. Allein in der Lausitz ging die Polizei von 13 unangemeldeten und angemeldeten Protesten und Demonstrationen aus.