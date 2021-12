Millionenzuschüsse zur Modernisierung der Krankenhäuser

Brandenburgs Krankenhäuser erhalten in den nächsten Jahren erhebliche Zuschüsse zur Modernisierung. Allein aus dem Zukunftsprogramm Krankenhäuser stehen den 54 märkischen Kliniken nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Potsdam 127,3 Millionen Euro bereit, einschließlich 30 Prozent Kofinanzierung durch das Land. Beantragt waren allerdings Fördervorhaben mit einem Volumen von 147,3 Millionen Euro.

Unterstützt werden unter anderem Investitionen in moderne Notfallkapazitäten und eine bessere digitale Infrastruktur, in Patientenportale, elektronische Dokumentationen von Pflege- und Behandlungsleistungen sowie in die IT-Sicherheit.