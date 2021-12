Weitere katholische Gemeinden fusionieren zu neuen Pfarreien

Zum 1. Januar entstehen im Erzbistum Berlin durch Zusammenlegungen sechs neue Pfarreien. Die feierliche Eröffnung durch Erzbischof Heiner Koch sei von März bis Mai geplant, teilte das Erzbistum Berlin am Montag mit. Die neuen Pfarreien entstehen im Berliner Süden, Oberhavel-Ruppin, Marzahn-Hellersdorf, Tempelhof-Buckow, Lichtenberg-Friedrichshain und Nauen-Brieselang.

Die Neugründungen sind Teil einer Strukturreform. Durch Zusammenlegung sollen aus den 105 Pfarreien des Erzbistums in Berlin, Brandenburg und Vorpommern 35 neue Pfarreien entstehen. Der Prozess läuft bereits seit 2017.

Die neuen Pfarreien orientieren sich nicht mehr an der traditionellen Pfarrgemeindestruktur. Es werden vielmehr so genannte pastorale Räume gebildet, die aus verschiedenen Gemeinden und Orten kirchlichen Lebens bestehen, die unter dem Dach der neuen Pfarrei vereint und vernetzt sind. Ab Januar 2022 gibt es laut Erzbistum noch 15 Pastorale Räume in der Entwicklungsphase, von denen voraussichtlich zehn zum 1. Januar 2023 neue Pfarrei werden.