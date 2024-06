Nachfolgebörse für Unternehmen startet im August

«Die Übergabe von Unternehmen an Nachfolgende ist von ganz großer Bedeutung für die Wirtschaft in Berlin, für den Erhalt von Arbeitsplätzen, für den Erhalt von Ausbildungsplätzen», sagte Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD) am Mittwoch bei der Vorstellung der Nachfolgebörse. «Wir haben hier eine große Aufgabe, denn ein Drittel der Unternehmen im Handwerk steht vor der Herausforderung der Betriebsübergabe», sagte Giffey.