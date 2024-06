Grundstein für Berliner Quartier «Siemensstadt Square» gelegt

Siemens wurde in Berlin gegründet, in Siemensstadt waren die historisch angestammten Produktionsstätten angesiedelt. Nach dem 2. Weltkrieg wurde die Konzernzentrale nach München verlegt. Auf dem Areal sollen in den kommenden Jahren insgesamt 4,5 Milliarden Euro investiert werden, davon 750 Millionen Euro von Siemens. Für die Verkehrsanbindung zur Innenstadt ist die geplante Reaktivierung der sogenannten Siemensstadt entscheidend. Die Deutsche Bahn strebt die Inbetriebnahme der Strecke bis Ende 2029 an.