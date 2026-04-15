Verwaltungsreform kommt weiter voran

Beschlossene Sache ist es bisher nicht. "Es wird noch einige Stationen geben", sagte Evers. "Es stellen sich eine ganze Fülle technischer Fragen." Zunächst geht der Entwurf an den Rat der Bürgermeister, die sich am Donnerstag bei einer Sondersitzung damit beschäftigen wollen, danach muss der Senat einen offiziellen Beschluss dazu fällen, dann haben die Parlamentarier im Abgeordnetenhaus das Wort. Er sei zuversichtlich, dass das Gesetz planmäßig noch vor der Sommerpause verabschiedet werde. Zuletzt hatte es senatsintern bei der Diskussion über den Gesetzentwurf noch gehakt. Die Hürde ist genommen: Der Senat habe sich im besten Einvernehmen zu dem Gesetz gezeigt, sagte Evers. "Heute gab es keine kritischen Fragestellungen."