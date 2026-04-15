Verwaltungsreform kommt weiter voran

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Soko Müll in Neukölln soll die Arbeit ausweiten
Berlins Regierender Bürgermeister informiert sich in Neukölln über illegale Müllentsorgung. Im Bezirk hat man damit einige Erfahrungen und durchaus Erfolge beim Kampf dagegen. mehr
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Die Umsetzung der Berliner Verwaltungsreform kommt Schritt für Schritt voran.
Auf einen weiteren hat sich der Senat bei seiner jüngsten Sitzung geeinigt, wie Finanzsenator Stefan Evers (CDU) im Roten Rathaus verkündete. Dabei geht es um die gesetzlichen Regelungen der Bezirksfinanzierung. Künftig gilt das Prinzip: Wer bestellt, der soll auch bezahlen – wenn Bezirke neue Aufgaben übernehmen sollen, müssen sie dafür die nötigen Mittel erhalten.
Das kann schlicht Geld sein. Es kann aber auch sein, dass der betreffende Bezirk durch Streichung anderer Aufgaben, durch mehr Digitalisierung und durch Verwaltungsoptimierung entlastet wird, wie Evers erläuterte. Der Fachbegriff dafür lautet Konnexitätsausführungsgesetz, dem CDU-Politiker zufolge ein "nicht unwesentlicher Baustein der Verwaltungsreform".
Evers erwartet von dem Gesetz weitreichende Folgen: Die Senatsverwaltungen seien ausdrücklich aufgefordert, darüber nachzudenken, wie sie die Bezirke entlasten könnten. "Wir werden damit also ein neues Bewusstsein schaffen", sagte er. "Das Gesetz bildet einen der wesentlichen Modernisierungsschritte der Verwaltungsreform insgesamt" und sei ein Motor für Effizienzsteigerung, der bundesweit seinesgleichen suche, sagte der CDU-Politiker
Beschlossene Sache ist es bisher nicht. "Es wird noch einige Stationen geben", sagte Evers. "Es stellen sich eine ganze Fülle technischer Fragen." Zunächst geht der Entwurf an den Rat der Bürgermeister, die sich am Donnerstag bei einer Sondersitzung damit beschäftigen wollen, danach muss der Senat einen offiziellen Beschluss dazu fällen, dann haben die Parlamentarier im Abgeordnetenhaus das Wort. Er sei zuversichtlich, dass das Gesetz planmäßig noch vor der Sommerpause verabschiedet werde. Zuletzt hatte es senatsintern bei der Diskussion über den Gesetzentwurf noch gehakt. Die Hürde ist genommen: Der Senat habe sich im besten Einvernehmen zu dem Gesetz gezeigt, sagte Evers. "Heute gab es keine kritischen Fragestellungen."
Die Bezirksfinanzierung sei regelmäßig ein Diskussionsthema. Ein Grundproblem sei der "Aufwuchs der öffentlichen Aufgaben" insgesamt, sagte Evers. Die Bezirke seien insbesondere durch steigende Transferleistungen immer stärker belastet. Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) hat die Verwaltungsreform als Fundament für eine funktionierende Stadt bezeichnet. Seit Anfang des Jahres ist das dafür nötige Landesorganisationsgesetz in Kraft. Auch die entsprechenden Änderungen der Landesverfassung gelten inzwischen.