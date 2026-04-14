Soko Müll in Neukölln soll die Arbeit ausweiten

Unter anderem haben sie sogenannte Müllhotspots im Blick, an denen immer wieder Müll abgeladen wird. Alleine im vergangenen Jahr wurden 67 Verursacher ausfindig gemacht und Bußgelder in Höhe von mehr als 92.900 Euro verhängt - im Schnitt 1.390 Euro pro Verfahren. In Extremfällen - etwa beim illegalen Entsorgen von gewerblichem Bauschutt - können fünfstellige Bußgelder fällig werden. Im Bezirksamt sieht man durchaus Erfolge: Die Zahl der Müllhotspots habe in den vergangenen Jahren spürbar abgenommen, sagte Kolb. Auch Neuköllns Bezirksstadtrat Gerrit Kringel sieht das positiv und erhofft sich davon noch mehr Abschreckung als bisher.