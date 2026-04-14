Soko Müll in Neukölln soll die Arbeit ausweiten

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Noch Tausende Wahlhelfende für die Abgeordnetenhauswahl gesucht
In wenigen Monaten findet in Berlin die Wahl des Abgeordnetenhauses statt. Der Landeswahlleiter Stephan Bröchler appelliert nun, sich zu engagieren. mehr
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Der Bezirk Neukölln will den Kampf gegen illegale Müllablagerungen ausweiten.
Dort gibt es für solche Fälle die Sonderkontrolleinheit (Soko) Müll, über die sich Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) bei einem Treffen mit Mitarbeitenden informiert hat. Sie soll möglichst bald personell aufgestockt werden, wie Thomas Kolb erläuterte, der sie im Ordnungsamt mitaufgebaut hat. Bisher hat sie drei Stellen, fünf sollen noch dazukommen, allerdings zunächst befristet.
Sofagarnituren, Kühlschränke, Regalbretter, Matratzen oder sogar große Menge Bauschutt - wer es sich leicht machen oder Kosten sparen will, entsorgt seinen Müll am Straßenrand. Wenn die Soko-Mitarbeiter davon erfahren, versuchen sie herauszufinden, wer dafür verantwortlich ist - oder sie gleich auf frischer Tat zu ertappen. Zwei der drei Mitarbeiter sind im Außendienst beschäftigt - und manchmal auch nachts im Einsatz.
Unter anderem haben sie sogenannte Müllhotspots im Blick, an denen immer wieder Müll abgeladen wird. Alleine im vergangenen Jahr wurden 67 Verursacher ausfindig gemacht und Bußgelder in Höhe von mehr als 92.900 Euro verhängt - im Schnitt 1.390 Euro pro Verfahren. In Extremfällen - etwa beim illegalen Entsorgen von gewerblichem Bauschutt - können fünfstellige Bußgelder fällig werden. Im Bezirksamt sieht man durchaus Erfolge: Die Zahl der Müllhotspots habe in den vergangenen Jahren spürbar abgenommen, sagte Kolb. Auch Neuköllns Bezirksstadtrat Gerrit Kringel sieht das positiv und erhofft sich davon noch mehr Abschreckung als bisher.