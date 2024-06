Messerverbotszonen während der Fußball-EM eingerichtet

Im Grunde gehe es darum, an hoch frequentierten Orten während des Turniers noch mehr Sicherheit zu schaffen, sagte Slokwik am Freitag. Es habe in der Vergangenheit verschiedene Messertaten in Städten wie zum Beispiel in Stuttgart gegeben. Bei einer Auseinandersetzung waren dort in der Fanzone am Mittwoch mehrere Menschen verletzt worden. Es müsse aber niemand Angst haben, betonte die Polizeipräsidentin. Insgesamt sei die Polizei bislang «sehr zufrieden» mit dem Einsatz rund um die EM. Veranstaltungen am Rande wie Fanmärsche oder Public Viewing in der Stadt seien weitestgehend störungsfrei verlaufen. Insgesamt hätten Beamte an sechs Einsatztagen rund 280 freiheitsentziehende oder freiheitsbeschränkende Maßnahmen durchgeführt. Dazu wurden rund 170 Anzeigen gefertigt. Die Kriminalitätslage liege im niedrigen dreistelligen Bereich, sagte Slowik weiter.