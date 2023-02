Spielplan der Fußball-EM 2024: vom Eröffnungsspiel bis zum Finale

Der komplette Spielplan der Fußball-Europameisterschaft 2024, sortiert nach Gruppenspielen, Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale, Spiel um Platz 3 und Finale. Zur Endrunde der EM treten 24 Teams an, aufgeteilt in sechs Gruppen. Jeweils die Gruppenersten und -zweiten qualifizieren sich für das Achtelfinale. In der K.O.-Runde kommt jeweils der Sieger weiter ins Halbfinale. Die Verlierer der Halbfinalbegegnungen spielen um den dritten Platz.

© dpa

Gruppe A

Datum Anstoß Teams Ergebnis Spielort 14.06.2024 21:00 Uhr Deutschland - / -:- Allianz Arena München 15.06.2024 - / - / -:- Rheinenergiestadion Köln 19.06.2024 - / - / -:- Rheinenergiestadion Köln 19.06.2024 - Deutschland - / -:- Mercedes-Benz-Arena Stuttgart 23.06.2024 - / - Deutschland -:- Deutsche Bank Park Frankfurt 23.06.2024 - / - / -:- Mercedes-Benz-Arena Stuttgart

Gruppe B

Datum Anstoß Teams Ergebnis Spielort 15.06.2024 - / - / -:- Olympiastadion Berlin 15.06.2024 - / - / -:- Signal-Iduna-Park Dortmund 19.06.2024 - / - / -:- Volksparkstadion Hamburg 20.06.2024 - / - / -:- Veltins-Arena Gelsenkirchen 24.06.2024 - / - / -:- Merkur Spiel-Arena Düsseldorf 24.06.2024 - / - / -:- Red Bull Arena Leipzig

Gruppe C

Datum Anstoß Teams Ergebnis Spielort 16.06.2024 - / - / -:- Mercedes-Benz-Arena Stuttgart 16.06.2024 - / - / -:- Veltins-Arena Gelsenkirchen 20.06.2024 - / - / -:- Deutsche Bank Park Frankfurt 20.06.2024 - / - / -:- Allianz Arena München 25.06.2024 - / - / -:- Rheinenergiestadion Köln 25.06.2024 - / - / -:- Allianz Arena München

Gruppe D

Datum Anstoß Teams Ergebnis Spielort 16.06.2024 - / - / -:- Volksparkstadion Hamburg 17.06.2024 - / - / -:- Merkur Spiel-Arena Düsseldorf 21.06.2024 - / - / -:- Olympiastadion Berlin 21.06.2024 - / - / -:- Red Bull Arena Leipzig 25.06.2024 - / - / -:- Signal-Iduna-Park Dortmund 25.06.2024 - / - / -:- Olympiastadion Berlin

Gruppe E

Datum Anstoß Teams Ergebnis Spielort 17.06.2024 - / - / -:- Deutsche Bank Park Frankfurt 17.06.2024 - / - / -:- Allianz Arena München 21.06.2024 - / - / -:- Merkur Spiel-Arena Düsseldorf 22.06.2024 - / - / -:- Rheinenergiestadion Köln 26.06.2024 - / - / -:- Mercedes-Benz-Arena Stuttgart 26.06.2024 - / - / -:- Deutsche Bank Park Frankfurt

Gruppe F

Datum Anstoß Teams Ergebnis Spielort 18.06.2024 - / - / -:- Signal-Iduna-Park Dortmund 18.06.2024 - / - / -:- Red Bull Arena Leipzig 22.06.2024 - / - / -:- Signal-Iduna-Park Dortmund 22.06.2024 - / - / -:- Volksparkstadion Hamburg 26.06.2024 - / - / -:- Volksparkstadion Hamburg 26.06.2024 - / - / -:- Veltins-Arena Gelsenkirchen

Achtelfinale der Fußball-EM 2024

Datum Anstoß Teams Ergebnis Spielort 29.06.2024 - Erster Gruppe A - Zweiter Gruppe C -:- Signal-Iduna-Park Dortmund 29.06.2024 - Zweiter Gruppe A - Zweiter Gruppe B -:- Olympiastadion Berlin 30.06.2024 - Erster Gruppe B - Dritter Gruppe A/D/E/F -:- Rheinenergiestadion Köln 30.06.2024 - Erster Gruppe C - Dritter Gruppe D/E/F -:- Veltins-Arena Gelsenkirchen 01.07.2024 - Erster Gruppe F - Dritter Gruppe A/B/C -:- Deutsche Bank Park Frankfurt 01.07.2024 - Zweiter Gruppe D - Zweiter Gruppe E -:- Merkur Spiel-Arena Düsseldorf 02.07.2024 - Erster Gruppe E - Dritter Gruppe A/B/C/D -:- Allianz Arena München 02.07.2024 - Erster Gruppe D - Zweiter Gruppe F -:- Red Bull Arena Leipzig

Viertelfinale der Fußball-EM 2024

Datum Anstoß Teams Ergebnis Spielort 05.07.2024 - Sieger Achtelfinale 3 - Sieger Achtelfinale 1 -:- Mercedes-Benz-Arena Stuttgart 05.07.2024 - Sieger Achtelfinale 5 - Sieger Achtelfinale 6 -:- Volksparkstadion Hamburg 06.07.2024 - Sieger Achtelfinale 7 - Sieger Achtelfinale 8 -:- Olympiastadion Berlin 06.07.2024 - Sieger Achtelfinale 4 - Sieger Achtelfinale 2 -:- Merkur Spiel-Arena Düsseldorf

Halbfinale der Fußball-EM 2024

Datum Anstoß Teams Ergebnis Spielort 09.07.2024 - Sieger Viertelfinale 1 - Sieger Viertelfinale 2 -:- Allianz Arena München 10.07.2024 - Sieger Viertelfinale 3 - Sieger Viertelfinale 4 -:- Signal-Iduna-Park Dortmund

Finale der Fußball-EM 2024

Datum Anstoß Teams Ergebnis Spielort 14.07.2024 - Sieger Halbfinale 1 - Sieger Halbfinale 2 -:- Olympiastadion Berlin