Hitzehilfe für Obdachlose an zahlreichen Orten in Berlin

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für Berlin und Brandenburg für Mittwoch und Donnerstag eine Hitzewarnung herausgegeben. Am Mittwoch steigen die Temperaturen demnach auf 29 bis 32 Grad, am Donnerstag auf bis zu 31 Grad. Der DWD rechnet an den Tagen mit einer starken Wärmebelastung und Schwüle. «Die Hitze wird alte und pflegebedürftige Menschen extrem belasten», wie der DWD auf seiner Website informiert. Aufgrund der geringen Abkühlung in der Mittwochnacht sei insbesondere das dicht bebaute Stadtgebiet von Wärme betroffen. Am Donnerstagnachmittag und am Abend sind erste Schauer sowie Gewitter mit Starkregen und Hagel möglich.