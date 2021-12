Erneut «Weihnachtsfrieden» für säumige Steuerzahler

Auch in diesem Jahr müssen säumige Steuerzahler zu den Festtagen keinen ungebetenen Besuch von Finanzbeamten fürchten. Brandenburgs Finanzministerin Katrin Lange (SPD) verkündete am Montag den sogenannten Weihnachtsfrieden, der Vollstreckungsmaßnahmen bei Steuerrückständen in der Zeit zwischen dem 23. und 30 Dezember weitgehend ausschließt. Ausnahmen gebe es nur in den Fällen, in denen anderenfalls ein kompletter Ausfall der Steuern etwa durch Verjährung drohe, teilte das Ministerium mit.

