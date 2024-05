Senat ruft Magnus-Hirschfeld-Tag aus

Hirschfeld gilt als Gründer und Leiter des Instituts für Sexualwissenschaft in Berlin, weltweit eine der ersten Einrichtungen dieser Art. «Es war uns ein besonderes Anliegen aus unseren Reihen heraus, das auch im Koalitionsvertrag zu verankern, dass Berlin als Regenbogenhauptstadt auch einen «Magnus-Hirschfeld-Tag» offiziell hat», betonte Kiziltepe. Am 14. Mai soll es an der Gedenkstele für Magnus Hirschfeld in der Otto-Suhr-Allee eine Kranzniederlegung geben. Am Vorabend des 14. Mai ist eine Festveranstaltung unter dem Titel «Magnus Hirschfeld - Seele der queeren Community» des Senats geplant.