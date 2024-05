Nach Brand in Lichterfelde: Feuerwehr gibt Entwarnung

Auch in der Nina-Warnapp wurde die Warnung zurückgenommen. Am Samstagnachmittag war der Brand nach Angaben der Feuerwehr gelöscht. Die Nachlöscharbeiten liefen aber noch weiter - in den Trümmern des Gebäudes flammte immer wieder Feuer auf. Das werde die Feuerwehr noch den ganzen Tag beschäftigen, erklärte der Sprecher. Es gebe jedoch keine Rauchausbreitung mehr. Drei Geschosse seien eingestürzt, unten am Gebäude gebe es immer noch Brandstellen.