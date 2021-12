Interesse an Kinderimpfungen groß: Termine oft ausgebucht

Die Nachfrage nach Terminen zum Start der Kinderimpfungen gegen Corona in den Brandenburger Arztpraxen ist groß. Das ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur unter fünf Praxen, die in dieser Woche mit den Impfungen gestartet sind.

So waren in Kinderarztpraxen in Bernau (Barnim), Erkner (Oder-Spree), Falkensee (Havelland), Cottbus und Brandenburg an der Havel mit Stand Donnerstag alle Termine entweder ausgebucht oder stark nachgefragt. Manche Praxen hatten erst wieder freie Termine im kommenden Januar, wie sie berichteten. Aktuell wollen sich 140 Arztpraxen im Land an den Impfungen von Kindern beteiligen. In dieser Woche begannen zunächst etwa acht Kinderarztpraxen mit den Impfungen, weitere steigen in den kommenden Wochen mit ein, darunter in Bad Belzig (Potsdam-Mittelmark), Bad Wilsnack (Prignitz) und Eberswalde (Barnim).