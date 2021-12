Finanzministerin sieht wenig Spielraum für die Zukunft

Brandenburgs Finanzministerin Katrin Lange (SPD) sieht nach den Milliardenschulden wegen der Corona-Krise in der nächsten Zukunft wenig finanziellen Spielraum. «Nennenswerte Reserven stehen für die kommenden Jahre nicht mehr zur Verfügung», sagte Lange am Mittwoch im Landtag in Potsdam bei einer Generaldebatte über den Haushalt des nächsten Jahres. «Wir haben während der Pandemie bewusst weiter in Bildung, Wirtschaft, Wissenschaft, Infrastruktur und soziale Versorgung investiert und damit die Grundlagen für die Zeit nach der Pandemie gelegt.» Das sei richtig so gewesen. «Für die kommenden Jahre wird es aber verstärkt darauf ankommen, die Wünsche mit dem Machbaren zu vereinbaren.»



Die Ministerin verteidigte den Etat 2022 gegen Kritik der Opposition. «Er ist alles in allem ein durchaus robuster Zukunftshaushalt, der zweifelsohne erneut an die Grenze des finanziell Möglichen geht», sagte Lange. Die Ausgaben seien um rund 475 Millionen Euro im Vergleich zum vorigen Entwurf gestiegen: Die Corona-Risikovorsorge sei auf 500 Millionen Euro verdoppelt worden, es gebe 181 Millionen Euro mehr für die Kommunen und 32 Millionen Euro mehr für den Kampf gegen die Afrikanische Schweinepest, dazu kämen Änderungsanträge. Für das kommende Jahr sind Ausgaben von rund 15,2 Milliarden Euro geplant, das ist der zweithöchste Etat in der Landesgeschichte. Über den Haushalt soll am Freitag abschließend abgestimmt werden.

