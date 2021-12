Trotz Winterwetters keine Verspätungen am Flughafen BER

Anders als am Tag davor hat es am Samstagmorgen am Flughafen BER keine erheblichen Beeinträchtigungen gegeben. «Der Flugverkehr läuft ganz normal», sagte ein Sprecher der Betreibergesellschaft. Zu Verspätungen sei es nicht gekommen. Am Freitag hatte es Verzögerungen wegen der Enteisung der Flugzeuge gegeben, die angesichts des Winterwetters notwendig war. Bei dem zuständigen Dienstleister waren den Angaben zufolge wegen Corona mehrere Mitarbeiter ausgefallen und daher nicht alle Enteisungsfahrzeuge im Einsatz. Am Samstag habe es bei den Enteisungen keine Engpässe gegeben, sagte der Flughafensprecher.

