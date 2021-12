Lausitzer Strukturwandel: Sieben weitere Projekte bewilligt

Für die Entwicklung der Brandenburger Lausitz im Strukturwandel sind weitere sieben kommunale Projekte auf den Weg gebracht worden. Die Interministerielle Arbeitsgruppe (IMAG) Lausitz der Landesregierung hat die Vorhaben aus den Bereichen Infrastruktur, Wirtschaft, Bildung und Kultur bestätigt, wie die Staatskanzlei am Donnerstag mitteilte. Für diese Projekte mit einem geplanten Gesamtvolumen von rund 68 Millionen Euro können bei der Investitionsbank des Landes nun Förderanträge eingereicht werden.

Die regionale Strukturentwicklungsgesellschaft Wirtschaftsregion Lausitz (WRL) mit Sitz in Cottbus arbeitet an der Gestaltung des Wandels in der Region. Ergänzend zu Großprojekten wie dem Bahnwerk in Cottbus und der Medizinerausbildung in der Lausitz werden in fünf Fachwerkstätten der WRL Projektideen der Kommunen weiterentwickelt, bis sie förderfähig sind und über das Strukturstärkungsgesetz umgesetzt werden können. Zuvor müssen ihnen der Lausitzbeauftragte des Ministerpräsidenten, Klaus Freytag, und die interministerielle Arbeitsgruppe (IMAG) Lausitz der Landesregierung zustimmen.