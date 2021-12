Über ein Dutzend Autos in Potsdam aufgebrochen

Unbekannte haben in Potsdam mehr als ein Dutzend Autos aufgebrochen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurden im Stadtteil Waldstadt II in der Nacht von Samstag auf Sonntag die Scheiben von zwölf Autos und einem Wohnmobil eingeschlagen. Aus den meisten Wagen sei nichts gestohlen worden, in einigen Fällen sollen die Täter aber Geld, Schmuck, Kleidung und ein Navi mitgenommen haben. Die Polizei ermittelt unter anderem, ob zwischen den Einbrüchen ein Zusammenhang besteht. Zur Schadenshöhe lagen zunächst keine Schätzungen vor.

© dpa

© Beate Waetzel Winterwellness in der Spreewald Therme Erleben Sie vom 1. November bis 31. Dezember die Magie des Wohlfühlens bei speziell auf die Winterzeit abgestimmten Winterwellness-Angeboten in der Spreewald Therme. mehr