Einsatz der Polizei in Königs Wusterhausen dauert an

Der Einsatz der Polizei nach dem Fund von fünf Toten in einem Haus in Königs Wusterhausen läuft noch. Beamte der Spurensicherung seien vor Ort. Das erklärte ein Sprecher der Polizeidirektion Süd am Samstagnachmittag auf Anfrage.

In einem Wohnhaus in Königs Wusterhausen südlich von Berlin hatte die Polizei am Mittag fünf Tote gefunden. Wenige Minuten vor dem Mittag sei ein Anruf eingegangen, sagte der Sprecher. Der Anrufer habe es ungewöhnlich gefunden, dass die Bewohner des Hauses nicht zu sehen seien. «Wir gehen davon aus, dass es sich um ein Tötungsverbrechen handelt», hatte der Sprecher erklärt. Die Mordkommission ermittle.

