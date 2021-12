Polizei findet fünf Tote in Wohnhaus in Königs Wusterhausen

In einem Wohnhaus in Königs Wusterhausen südlich von Berlin hat die Polizei fünf Tote gefunden. Wenige Minuten vor dem Mittag sei ein Anruf eingegangen, sagte ein Sprecher der Polizeidirektion Süd am Samstag. Der Anrufer habe es ungewöhnlich gefunden, dass die Bewohner des Hauses nicht zu sehen seien.

© dpa

«Wir gehen davon aus, dass es sich um ein Tötungsverbrechen handelt», sagte der Sprecher. Die Mordkommission ermittle. Die Pressehoheit liege bei der Staatsanwaltschaft Cottbus. Die Behörde war zunächst nicht zu erreichen.

Am Nachmittag waren noch Beamte der Spurensicherung vor Ort. Die Straße sei abgesperrt, sagte der Sprecher. Weitere Angaben konnte die Polizei zunächst nicht machen. Zunächst hatten mehrere Medien berichtet.

© Fa. Med. Testzentrum Benötigst Du einen Corona-Test? Im Testzentrum Wilmersdorf bieten wir Dir kostenlose Bürgertests, sowie PCR-Tests in 3, 6 & 24 Stunden - professionell und angenehm. mehr