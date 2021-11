Woidke will Klärung für Corona-Regeln

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hält die Klärung über schärfere Corona-Regeln mit Bund und Ländern für dringend notwendig. «Die Lage wird Tag für Tag dramatischer», sagte Woidke. In Brandenburg herrsche bereits ein Lockdown für Ungeimpfte - flächendeckend gelte die 2G-Regel auch im Einzelhandel. Für Ungeimpfte bestünden Kontaktbeschränkungen sowie in Kreisen mit hohen Inzidenzen nächtliche Ausgangsbeschränkungen. «Die Frage ist, ob dies ausreicht oder ob es weitere Verschärfungen - auch bundesweit - geben muss. Dazu braucht es dringend eine Abstimmung.» Der geplante Krisenstab im Kanzleramt könne dazu einen guten Beitrag leisten. Woidke forderte genug Impfstoff vom Bund und warnte davor, dass die steigende Nachfrage ins Stocken geraten könnte.

Die geschäftsführende Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und ihr designierter Nachfolger Olaf Scholz (SPD) wollten an diesem Dienstag mit den Regierungschefs der Länder über neue Schritte beraten. Das Bundesverfassungsgericht hält die erheblichen Eingriffe der Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen über die Corona-Notbremse im Frühjahr angesichts der äußersten Gefahrenlage der Pandemie für verfassungsmäßig, wie die Richter in Karlsruhe am Dienstag entschieden. Das Gericht billigte auch Schulschließungen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg in Brandenburg am Dienstag auf 727,8, das ist nach Angaben des Robert Koch-Instituts der dritthöchste Wert nach Sachsen und Thüringen. Der Anteil der Covid-19-Patientinnen und -Patienten in den Intensivbetten in den Brandenburger Krankenhäusern überschritt den Alarmwert von 20 Prozent und lag bei 21,2 Prozent.