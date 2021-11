Woidke ehrt fünf Menschen mit Landesverdienstorden

Fünf Menschen aus unterschiedlichsten Bereichen der Gesellschaft sind mit dem Landesverdienstorden ausgezeichnet worden. Sie seien «unverzichtbare Energiequellen» für das Land, sagte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) in Potsdam laut Staatskanzlei bei der Aushändigung der Orden am Samstag. «Ihr Anliegen ist es, Menschlichkeit zu leben und für sie einzutreten.»

Für ihr Engagement wurde unter anderem Marianne Kapelle aus Proschim ausgezeichnet. Sie gründete den Angaben nach im Jahr 1994 gemeinsam mit anderen Frauen den Ortslandfrauenverband Proschim, der mittlerweile fast 50 Mitglieder hat. Der Verband ist wichtiger Anlaufpunkt für das Dorf am Rande des Tagebaus Welzow in der Lausitz, dass von der Abbaggerung bedroht war. Sie setzt sich für den Erhalt der sorbischen Sprache und alternative Energiegewinnung in Proschim ein.