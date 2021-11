Woidke schließt schärfere Corona-Regeln nicht aus

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hält weitergehende Beschränkungen wegen der rasanten Steigerung der Corona-Infektionszahlen für realistisch. «Ob der Instrumentenkasten (...) für die Zukunft reicht, da bin ich mir nicht nur nicht sicher, sondern ich glaube es vor dieser Entwicklung nicht», sagte Woidke am Freitag im Deutschlandfunk. «Da muss mit der Bundesebene gesprochen werden, dass wir weitere Möglichkeiten erhalten.»

«Im Köcher sind jetzt nicht mehr all zu viele Maßnahmen», sagte der Regierungschef. «Wir reizen den bundesrechtlichen Rahmen aus, den wir heute haben.» Einen allgemeinen Lockdown gebe dieser Rahmen derzeit nicht her. Schulen will er solange wie möglich offen halten: «Ich würde alles dafür tun und die Rahmenbedingungen so setzen, dass wir möglichst den Kindern den Schulbesuch ermöglichen, dass damit auch ein relativ geordnetes Familienleben möglich ist.» Die Sieben-Tage-Inzidenz in Brandenburg liegt bei knapp 664, das ist nach Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt der vierthöchste Wert.