Woidke will Impfen einfacher machen: AfD zweifelt an

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) setzt gegen die vierte Corona-Welle auf mehr Impfmöglichkeiten. «Unsere Krankenhäuser, unsere Ärzte, unser Gesundheitssystem insgesamt werden immer stärker belastet - und vor allem (...) durch nicht Geimpfte», sagte Woidke am Mittwoch im Potsdamer Landtag während einer teils hitzigen Debatte. «Impfen ist der einzige Weg aus der Pandemie.»

Die Sieben-Tage-Inzidenz kletterte in Brandenburg auf einen neuen Höchststand von 433, der Kreis Elbe-Elster im Süden kratzt mit 994 an der 1000er-Marke. Die Warnampel steht hier bereits auf Rot. In Brandenburgs Krankenhäusern wächst die Zahl der Corona-Patienten. Der Anteil der Covid-19-Patienten auf Intensivstationen an der Zahl betreibbarer Intensivbetten lag bei 11,1 Prozent - die Warnampel von Brandenburg steht auf Gelb, weil der Warnwert von 10 Prozent überschritten ist.