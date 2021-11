Corona-Inzidenz in Brandenburg bei 376,1

Die Corona-Inzidenz in Brandenburg ist weiter gestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Montagmorgen mit 376,1 an. Vor einer Woche hatte der Wert noch bei 241,4 gelegen. Am Sonntag lag er bei 367,4.

© dpa

Die Gesundheitsämter meldeten demnach innerhalb eines Tages 808 nachgewiesene Neuinfektionen. Seit Ausbruch der Pandemie haben sich damit in Brandenburg nachweislich 140.905 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Nach den RKI-Angaben von Montag gab es zwei neue Todesfälle. Insgesamt starben seit Pandemiebeginn in Brandenburg 3979 Menschen im Zusammenhang mit einer Infektion.

Die Inzidenz ist nur ein Wert, um die Entwicklung in der Pandemie zu beurteilen. An den Wochenenden kann es zudem zu einem Meldeverzug zwischen dem Bekanntwerden der Fälle und der Übermittlung an die zuständigen Ämter kommen.

