Ministerin Ernst: Maskenpflicht an Grundschulen kommt

Die Wiedereinführung der Maskenpflicht an den Brandenburger Grundschulen ist nach Angaben von Bildungsministerin Ernst (SPD) grundsätzlich beschlossen. «Im Kabinett hat es ja schon eine Beratung gegeben und im Ergebnis muss man sagen, dass wir die Maske ausweiten auf den Grundschulbereich», sagte Ernst am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. «Wie das konkret aussieht, das werden wir Donnerstagfrüh entscheiden.»

Diese Entscheidung könne nicht so leicht getroffen werden, weil die Maskenpflicht für die Kinder eine große Einschränkung sei, sagte die Ministerin. «Das muss sorgfältig abgewogen werden, weil wir zwar hohe Infektionszahlen haben bei Kindern, aber wenig Erkrankungen.»

Diskutiert werden solle noch darüber, ob die Maskenpflicht schon in den ersten beiden Jahrgängen der Grundschule gelten solle, erläuterte Ernst. «Weil für kleine Kinder sowohl die Mimik bei der Lehrkraft zu sehen, als auch für die Lehrkraft die Artikulation des Kindes zu sehen, für das Lernen so wichtig ist.» Ein weiterer möglicher Diskussionspunkt im Kabinett sei noch, ob die Maskenpflicht an regionale Inzidenz-Werte gekoppelt werden solle.