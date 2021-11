Umweltamt prüft mögliche Gewässer-Verunreinigung bei Tesla

Das Brandenburger Landesumweltamt prüft einen Vorfall über eine mögliche Verunreinigung des Grundwassers auf dem Gelände der Fabrik des US-Elektroautobauers Tesla in Grünheide bei Berlin. Danach werde entscheiden, ob und welche weitere Maßnahmen erforderlich seien, teilte das Umweltministerium am Montag auf Anfrage mit.

Der Verein für Natur und Landschaft in Brandenburg hatte mitgeteilt, dass bei Regenfällen am 4. November Wasser von den Dächern und versiegelten Flächen ungefiltert in das Grundwasser gelaufen sei. Dabei könnten die von den Rauchgasen des Testbetriebes ausgefallenen Substanzen und weitere Schadstoffe mitgespült worden sein. «Genau das darf in einem Wasserschutzgebiet (WSG), in dem die Gigafactory steht, nicht passieren», wird betont. Von Beginn an sei auf diese Gefahr bei einer Ansiedlung hingewiesen worden. Gefordert wurde ein sofortiger Stopp des Testbetriebes und des Weiterbaus.