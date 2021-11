Nonnemacher fordert kostenfreie Corona-Tests für alle Bürger

Angesichts rasant steigender Corona-Infektionszahlen hat sich Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) dafür ausgesprochen, die kostenfreien Corona-Tests für alle Bürger wieder einzuführen. «Rückblickend muss man sagen, dass es ein Fehler war, die kostenfreien Testangebote für alle abzuschaffen», sagte die Ministerin der Deutschen Presse-Agentur. «Wir brauchen jetzt deutlich mehr Tests, um die Ausbreitung des Coronavirus bremsen zu können.» Gerade in sensiblen Bereichen wie in Alten- und Pflegeheimen müsse die Testpflicht ausgeweitet werden, forderte die Grünen-Politikerin.

Der Vorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg, Peter Noack, erklärte, es sei ausreichend Impfstoff vorhanden und die Impfungen würden von den Haus- und vielen Fachärzten im Land angeboten. «Im Sommer haben die Praxen mit 100 000 Impfungen in einer Woche ihre Leistungsfähigkeit bewiesen», sagte Noack. Dagegen gab es in der vergangenen Woche in Brandenburg nur 26 000 Impfungen, davon 24 000 in Arztpraxen.

Das Ministerium verwies in der Mitteilung darauf, dass das Robert Koch-Institut (RKI) die Gefährdung der nicht vollständig geimpften Bevölkerung in Deutschland als «sehr hoch» einschätze. Für vollständig Geimpfte werde die Gefährdung dagegen als moderat eingeschätzt. In Brandenburg sind allerdings erst 60,9 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft - damit liegt die Mark gleichauf mit Thüringen vor Schlusslicht Sachsen (57,0 Prozent) auf dem vorletzten Platz der Bundesländer. Knapp 52 500 Brandenburger haben eine Auffrischungsimpfung bekommen - das ist Rang 13 im Ländervergleich.

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus blieb am Wochenende in Brandenburg auf hohem Niveau: Innerhalb eines Tages wurden von den Gesundheitsämtern am Sonntag 819 neue Fälle gemeldet. Am Wochenende werden Corona-Fälle teils verzögert gemeldet, die Landkreise Uckermark und Barnim sowie die Stadt Brandenburg/Havel meldeten am Sonntag gar keine Fälle. Am Samstag waren es mit 1303 Neuinfektionen genau so viele wie am vergangenen Donnerstag, als ein Höchststand seit Mitte Januar registriert worden war.