Paddeln für die Einheit: 60 Kajakfahrer werden ausgezeichnet

Zum Tag der Deutschen Einheit haben rund 280 Paddler in jedem der 16 Bundesländer eine 30 Kilometer Distanz absolviert. Rund 60 Kajakfahrer, die diesen Marathon bewältigt haben, werden am Samstagabend in Potsdam dafür geehrt. Brandenburgs Sportministerin Britta Ernst (SPD) will ein Grußwort an die Paddler richten, wie Janett Mundil von den Wassersportfreunden Pirschheide der dpa berichtete. Ihr Verein ist Gastgeber für die Wanderpaddler im Alter zwischen 40 und 70 Jahren. Sie kommen unter anderem aus Sachsen, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Berlin und Hamburg. Die Fahrt sollte bereits im vergangenen Jahr anlässlich der Einheits-Expo in Potsdam stattfinden, fiel aber wegen der Corona-Pandemie aus.

© dpa

Die prämierten Wassersportler aus ganz Deutschland zeigten am Samstagvormittag bei schönstem Sonnenschein und herbstlichen Temperaturen noch einmal ihre Ausdauer und paddelten rund 30 Kilometer. Die Tour führte unter anderem über den Ketzinsee, die Neustädter Havelbucht, den Tiefen See zur Glienicker Brücke bis zur Sacrower Heilandskirche und zurück. Am Sonntag, dem Tag der Deutschen Einheit, soll sich eine Tour rund um Werder über eine Distanz von 18 Kilometer anschließen. Der Deutsche Kanuverband und die Länderverbände hatten die Einheitsfahrten organisiert.

