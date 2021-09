Amtierende Landräte gehen optimistisch in Stichwahl

Die Landräte der Kreise Märkisch-Oderland und Teltow-Fläming, aber auch ihre Gegenkandidaten blicken zuversichtlich auf die Stichwahlen im Oktober. Er habe gegenüber seiner letzten Stichwahl im Jahr 2013 rund 6800 Stimmen mehr erzielt - das sei mit Blick auf die kommende Stichwahl ein gutes Ergebnis, sagte der Landrat des Kreises Märkisch-Oderland, Gernot Schmidt (SPD), am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Schmidt sieht für den Landkreis den Ausbau der Infrastruktur und der medizinischen Grundversorgung als Hauptthemen. Ein ganz wichtiger Punkt sei, sich in die politischen Debatten zur Landesentwicklung stark einzubringen.

Bei den Landratswahlen am Sonntag in Märkisch-Oderland und in Teltow-Fläming lagen die jeweiligen Amtsinhaber vorn, verfehlten aber die notwendige Mehrheit. Im Landkreis Märkisch-Oderland kam Schmidt auf 42,8 Prozent. Er geht mit Rico Obenauf von BVB/Freie Wähler in die Stichwahl, der 23,1 Prozent erreichte. Schmidt ist seit 2005 Landrat von Märkisch-Oderland. Die Stichwahl ist für den 17. Oktober vorgesehen. Notwendig ist bei den Landratswahlen eine absolute Mehrheit.