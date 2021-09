Freie Wähler: Mit Verfassungsklage Volksbegehren erleichtern

Die Freien Wähler in Brandenburg wollen mit Hilfe einer Klage vor dem Landesverfassungsgericht die Sammlung von Unterschriften für Volksbegehren während der Corona-Zeit erleichtern. Der Hintergrund ist das Volksbegehren der Brandenburger Vereinigten Bürgerbewegungen/Freie Wähler zur Abschaffung der Anliegerbeiträge für den Ausbau sogenannter Sandpisten, das am 12. Oktober startet.

Die Sammlung von 80.000 Unterschriften innerhalb von sechs Monaten in Rathäusern «stellt mitten in den steigenden Corona-Zahlen eine unverhältnismäßige Hürde dar», kritisierte der BVB/Freie Wähler-Landesvorsitzende Péter Vida am Montag. Der Eilantrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung richte sich auf die Zulassung der Möglichkeit einer Straßensammlung, solange Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie gelten. Das Verfassungsgericht Brandenburg äußerte sich am Montag nicht zur Frage, ob die Klage eingereicht wurde.