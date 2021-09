In Brandenburg wird mehr auf Online-Börsen gekauft

Tauschen und kaufen im Internet ist in der Corona-Krise in Brandenburg beliebter geworden. «Die Anzahl der Anzeigen in Brandenburg hat sich innerhalb der letzten drei Jahre mehr als verdoppelt», sagte Franziska Freytag, Sprecherin des Online-Portals eBay Kleinanzeigen mit Sitz in Kleinmachnow (Potsdam-Mittelmark). Aktuell seien in Brandenburg rund 1,23 Millionen Inserate geschaltet. Im September 2018 seien es 743.271 Anzeigen gewesen. Auch auf anderen Portalen gibt es reges Interesse an Kauf-Börsen. Die Gruppe «Alles für'n schmalen Taler in 16909» im Online-Netzwerk Facebook hat mehr als 2000 Mitglieder, vor allem aus dem Raum Wittstock (Kreis Ostprignitz-Ruppin). Mitgründerin Susann Wegener sagte, sie habe den Eindruck, seit der Corona-Krise sei das Interesse noch größer.

