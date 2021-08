Entscheidung im Schadenersatzprozess nach Brandstiftung

Im Schadenersatzprozess gegen den ehemaligen NPD-Politiker Maik Schneider und zwei Komplizen wegen Brandstiftung wird vom Potsdamer Landgericht heute eine Entscheidung erwartet. Es geht um eine Summe von rund drei Millionen Euro, die der klagende Gebäudeversicherer fordert.

Schneider und zwei Mittäter hatten am 24. August 2015 die Turnhalle in Nauen (Landkreis Havelland), die als Flüchtlingsunterkunft vorgesehen war, in Brand gesetzt. Die leere Halle brannte komplett nieder.