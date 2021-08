Brandenburg sagt Erstaufnahme afghanischer Ortskräfte zu

Brandenburg will die Erstaufnahme der ankommenden afghanischen Ortskräfte übernehmen.

«Die Zentrale Ausländerbehörde (ZABH) hat dafür alle notwendigen Vorbereitungen getroffen. Die ersten Ortskräfte werden am frühen Donnerstagmorgen (19. August 2021) erwartet. Danach wird mit weiteren Ankömmlingen alle ein bis zwei Tage gerechnet», teilte das Landesinnenministerium am Dienstag in Potsdam mit.