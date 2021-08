Brandstiftung: Prozess gegen Ex-NPD-Politiker hat begonnen

Vor dem Landgericht Potsdam hat am Montag zum dritten Mal der Prozess gegen den ehemaligen NPD-Politiker und Turnhallen-Brandstifter Maik Schneider begonnen.

Schneider, der seit Ende Juli in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Luckau-Duben in Haft sitzt, wurde am Montag mit Handschellen in den Saal des Landgerichts geführt. In dem Revisionsprozess müssen die Richter erneut darüber entscheiden, wie lange der 34-Jährige insgesamt in Haft bleiben muss.