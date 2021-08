ADFC-Demo für mehr Sicherheit für Radfahrer Mitte August

Mit einer auf vier Routen durch Berlin führenden Fahrraddemo will der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) am 15. August Tempo 30, geschützte und breite Fahrradwege sowie sichere Kreuzungen in Berlin fordern.

© dpa

Für die Demonstration unter dem Motto «Radwege verbinden Bezirke - sicher auf der B96/B96a» hat der ADFC 2000 Teilnehmer angemeldet.

Die Routen führen aus Birkenwerder im Nordwesten, Schönfließ im Nordosten (beide Landkreis Oberhavel), Berlin-Adlersdof im Südosten und Berlin-Lichtenrade im Südwesten durch die Stadt bis vor das Bundesverkehrsministerium. Dort ist am Nachmittag eine Kundgebung geplant.

«Statt geeintem Berliner Vorgehen für klimafreundliche Fahrrad-Mobilität lähmt und verzögert sich die Verkehrswende in der Hauptstadt durch Zuständigkeits-Ping-Pong zwischen den dreizehn Berliner Akteuren bestehend aus zwölf bezirklichen Verkehrsverwaltungen sowie der Verwaltung auf Landesebene», hieß es in einer Mitteilung des ADFC.