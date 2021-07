Maskenpflicht auch wieder für Grundschüler und Hortkinder

Auch die Brandenburger Grundschüler müssen in den ersten beiden Wochen nach dem Start des neuen Schuljahrs am 9. August im Unterricht und im Hort wieder Masken tragen. Dies entschied das Brandenburger Kabinett in der neuen Corona-Umgangsverordnung als Schutzmaßnahme mit Blick auf die Reiserückkehrer, wie Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) am Mittwoch in Potsdam erläuterte.

Zudem gilt die Maskenpflicht ab der 7. Klasse auch über die ersten zwei Wochen nach den Ferien hinaus und eine regelmäßige Corona-Testpflicht in allen Schulen. «Die Schule darf nur betreten, wer sich zwei Mal die Woche einem Test unterzieht», betonte Ernst.

Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) verwies darauf, dass die Infektionszahlen deutschlandweit wieder bedrohlich stiegen. Daher seien die Abstands- und Hygieneregeln weiter einzuhalten. «Wir alle können dafür sorgen, dass der Herbst und auch der Winter mit größtmöglicher Normalität verbunden ist», appellierte Woidke an die Bürger.

Die Brandenburger Landesregierung hat eine schwächer werdende Impfbereitschaft unter der Bevölkerung ausgemacht und will mit einer Werbekampagne gegensteuern. Sie soll an diesem Freitag starten, wie Gesundheitsstaatssekretär Michael Ranft nach einer Kabinettssitzung am Mittwoch mitteilte. Landesweite Plakataktionen, Filme, aber auch Online-Werbung und Radiospots sollen dafür sorgen, dass noch mehr Menschen ein Impfangebot wahrnehmen.

Ranft sprach von nachlassenden Erstimpfungen, die auf eine verbreitete Impfmüdigkeit hindeuteten. Das sei ein fataler Trend, zeigte er sich besorgt. Nach den Daten des Gesundheitsministeriums haben knapp 1,4 Millionen Menschen im Land eine erste Impfung erhalten - ein Bevölkerungsanteil von 55,4 Prozent. Fast 1,2 Millionen Menschen sind vollständig geimpft und damit 47,5 Prozent der Bevölkerung. Bundesweit liegt Brandenburg bei den Zweitimpfungen auf dem vorletzten Rang.

Auch die Frage, ob Schnelltests für Nicht-Geimpfte kostenfrei bleiben könnten, müsse mittelfristig geklärt werden, meinte Woidke in diesem Zusammenhang. «Weil ich glaube, dass hier die Geimpften mehr Freiheiten bekommen müssen», erklärte er. «Und ich glaube, das würde vielleicht dazu führen, dass Einige, die sich ohne wichtigen Grund nicht impfen lassen wollen, vielleicht über diese Entscheidung nochmal nachdenken.» Der Ministerpräsident sprach sich auch für eine Impfung von Kindern und Jugendlichen ab 12 Jahren aus, wenn die Eltern und der Arzt zustimmen.

Trotz der zunehmenden Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus sollen in Brandenburg von Anfang August aber wieder größere Veranstaltungen unter Voraussetzungen zugelassen werden. Bei mehr als 1000 Zuschauern wird die weiterhin zulässige Personenzahl auf die Hälfte der restlichen Kapazität der Einrichtung beschränkt. So könnten in einem Veranstaltungsort mit der Kapazität von 2000 Gästen 1500 Menschen zugelassen werden, wenn das Abstandsgebot eingehalten werden könne, erläuterte die Staatskanzlei in einer Mitteilung. Festivals können mit höchstens 7000 Besuchern stattfinden, solange die Sieben-Tage-Inzidenz unter 35 bleibt.

Für private Feiern bleibt die Obergrenze bei 100 Personen unter freiem Himmel und 50 Gästen in geschlossenen Räumen. Ein besonderer Anlass ist für die Zusammenkünfte aber nicht mehr notwendig.

Das Virus breitet sich in Brandenburg aktuell vergleichsweise langsam aus. Am Mittwoch lag die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche mit 5,7 deutlich unter dem bundesweiten Durchschnitt von 15,0. Allerdings näherte sich Frankfurt (Oder) mit einem Wert von 17,4 wieder der 20er-Marke, ab der wieder Testpflichten greifen können. So soll dann wieder eine Testpflicht in Innenräumen der Gastronomie und im Hotelgewerbe gelten.