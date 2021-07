Mann verletzt Ehefrau mit Messer

Ein 59 Jahre alter Mann hat in Herzberg (Landkreis Elbe-Elster) seine Ehefrau mit einem messerähnlichen Gegenstand auf der Straße attackiert. Die 40-Jährige habe mehrere Schnitt- und Stichverletzungen im Gesicht erlitten, die nicht lebensbedrohlich seien, teilte die Polizeidirektion Süd am Dienstag mit. Rettungskräfte brachten die Frau nach der Tat am Montagabend in ein Krankenhaus. Der Mann stellte sich kurze Zeit später der Polizei. Die Tat-Hintergründe sind nach den Angaben bislang nicht bekannt.

