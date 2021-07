Turnhallen-Brandstifter Schneider tritt Haft nicht an

Der frühere NPD-Kommunalpolitiker Maik Schneider hat seine Haft nicht angetreten. Zu seinem geladenen Haftantritt am 14. Juli in der brandenburgischen Justizvollzugsanstalt Luckau-Duben ist Schneider nicht erschienen, wie die Staatsanwaltschaft Potsdam auf Nachfrage bestätigte. «Weitere Schritte werden geprüft», sagte eine Sprecherin.

Zunächst entscheidet das Landgericht Potsdam nach eigenen Angaben über einen Antrag von Schneiders Verteidiger, die Haft vorerst aufzuschieben. Die Entscheidung will die Staatsanwaltschaft abwarten. Zuvor hatte der Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) am Mittwoch darüber berichtet.

Schneider soll wegen der Brandstiftung an einer als Flüchtlingsunterkunft vorgesehenen Sporthalle in Nauen (Havelland) wieder in Haft. Nachdem der Bundesgerichtshof (BGH) seine Verurteilung durch das Landgericht Potsdam (LG) im Februar grundsätzlich bestätigt hatte, ist Schneider zur Verbüßung der höchsten Einzelstrafe wegen Brandstiftung in Höhe von sieben Jahren und vier Monaten geladen worden.