Nach Schweinepestfällen: Anfragen wegen Entschädigung

Nach dem Übergriff der Afrikanischen Schweinepest von Wildschweinen auf Hausschweinbestände in Brandenburg haben sich Landwirte bei der Tierseuchenkasse wegen Entschädigungszahlungen gemeldet. Tierverluste durch Seuchen oder durch von Behörden angeordnete Maßnahmen zur Seuchenbekämpfung werden entschädigt, sagte Gabriel Hesse, Sprecher der Verbraucherschutzministeriums, am Dienstag auf Anfrage.

Die ersten Fälle bei Hausschweinen in Deutschland waren Freitag in Brandenburg zunächst von einem Bio-Betrieb mit 200 Hausschweinen in Neiße-Malxetal südöstlich von Cottbus gemeldet worden sowie von einem Kleinsthalter in Letschin nördlich von Frankfurt (Oder) an der Grenze zu Polen. Am Wochenende wurde ein weiterer Fall aus der Gegend gemeldet, ebenfalls ein Kleinsthalter mit vier Schweinen. Bislang wurden rund 1270 Fälle der Seuche bei Wildschweinen nachgewiesen.