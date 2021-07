Virologe für Impfungen für 12- bis 17-Jährige

Die Ständige Impfkommission (Stiko) hat bisher keine generelle Impfempfehlung für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren ausgesprochen, der Cottbuser Virologe Frank Hufert befürwortet jedoch klar einen solchen Schutz. Das Coronavirus komme jetzt in die Schulen, sagte der Forscher an der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg (BTU) der Deutschen Presse-Agentur. Bei der Ansammlung von Schülern sei das Ansteckungsrisiko gegeben. Er halte die Impfung für «sinnvoll, sowohl zum Individualschutz als auch zur Bekämpfung der Pandemie».

Rein biologisch betrachtet gebe es die Möglichkeit, Kinder zu «durchseuchen», sagte Hufert. Das habe man in England und Israel gesehen. Dort hätten zehn Prozent der Kinder eine Long-Covid-Symptomatik unterschiedlicher Ausprägung. Auch in Deutschland seien bereits mehr als 20 Kinder gestorben, die Vorerkrankungen hatten. Die Stiko empfehle Corona-Schutzimpfungen bei Vorerkrankungen. «Warum aber sollten bei uns die Kinder durchseuchen und erkranken und eben auch ein Risiko haben, etwa an Long-Covid zu erkranken oder auch schwerer zu erkranken?», fragte der Experte.

Unterdessen dringt Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) nach einer entsprechenden Empfehlung der Stiko darauf, alle mit dem Impfstoff Astrazeneca begonnenen Impfserien mit einem mRNA-Impfstoff schnellstmöglich abzuschließen. «Wir sind jetzt in der komfortablen Situation, dass wir genügend Impfstoffe von BionTech oder Moderna haben, um die Erstimpfung mit Astrazeneca damit abschließen zu können», sagte sie am Freitag.

Die Zahl neuer Corona-Ansteckungen in Brandenburg ging nach Angaben des Gesundheitsministeriums wieder leicht zurück. Innerhalb eines Tages wurden demnach 16 neue Fälle bestätigt. Allerdings entfielen zugleich 12 Infektionen aufgrund der aktuellen Datenkorrekturen der Gesundheitsämter; am Donnerstag waren es 18 neue Fälle. Auch die Sieben-Tage-Inzidenz - also die Zahl der Ansteckungen innerhalb einer Woche je 100 000 Einwohner - sank leicht von 2,8 am Donnerstag auf 2,6 am Freitag. Vor einer Woche lag der Wert bei 2,7.