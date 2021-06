Freie Termine in Impfzentren: Ärzte sind tragende Säule

In den Brandenburger Impfzentren stehen derzeit ausreichend Impftermine zur Verfügung - der Impflogistikstab im Innenministerium und die Kassenärzliche Vereinigung (KVBB) sehen darin aber keine zunehmende Impfmüdigkeit der Bevölkerung. Mit Stand Donnerstag wurden den Angaben zufolge mehr als zwei Millionen Schutzimpfungen seit Beginn der Impfkampagne verabreicht. Mehr als die Hälfte der Gesamtbevölkerung hat laut den RKI-Zahlen mindestens eine Impfung und fast ein Drittel der Bevölkerung hat den vollständigen Impfschutz.

Die Mehrzahl der Corona-Schutzimpfungen in Brandenburg wird von den niedergelassenen Ärzten im Land durchgeführt. Nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg (KVBB) haben die Vertragsärzte bislang 1,6 Millionen der rund zwei Millionen Impfungen im Land verabreicht. Sie seien damit die «tragende Säule» der Impfkampagne im Land, wie die KVBB am Freitag mitteilte. «Das Impfen gehört weiterhin in die Hände der Ärzte und muss vor allem in den Arztpraxen erfolgen. Dies beweisen die aktuellen Impfzahlen sehr deutlich», sagte der Vorsitzende, Peter Noack.