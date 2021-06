Keine neuen Corona-Fälle in Brandenburg: Inzidenz bei 2,3

In Brandenburg sind innerhalb eines Tages keine neuen bestätigten Corona-Infektionen hinzugekommen.

Das Gesundheitsministerium teilte am 23. Juni 2021 zwar mit, es seien zehn neue Corona-Fälle registriert worden. Diese machten sich wegen einer Datenkorrektur der Gesundheitsämter aber nicht in der Bilanz bemerkbar. So seien etwa doppelt angezeigte Fälle zusammengeführt worden. Da es sich um länger zurückliegende Infektionen handele, habe dies auf die Sieben-Tage-Inzidenz keinen Einfluss, hieß es weiter.