Ministerin würdigt Leistung von Lehrern und Eltern

Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) hat zum Ende des laufenden Schuljahres die Leistung der Lehrer und Eltern gewürdigt. Das Jahr habe alle extrem gefordert, teilte sie am Dienstag mit.

«Ich danke von Herzen allen, die mit viel Engagement, Ideenreichtum und großer Disziplin dazu beigetragen haben, in dieser ungewöhnlichen Zeit allen Schülerinnen und Schüler ein Lernangebot zu machen - beim Lernen zu Hause und im Präsenzunterricht an der Schule», sagte sie. Das nächste Schuljahr beginnt am 9. August - nach derzeitiger Planung im Regelbetrieb.