Erstaufnahmeeinrichtung weniger als die Hälfte belegt

1222 Geflüchtete sind in diesem Jahr aus Ländern wie Afghanistan, Syrien und dem Irak nach Brandenburg gekommen. Im vergangenen Jahr hatte die Zahl nach Angaben des Innenministeriums abgenommen. Im gesamten Jahr 2020 waren es 2407 Menschen und damit weniger als noch im Jahr 2019 (3562). Nach Angaben des Flüchtlingsrats Brandenburg ist die Zahl der Neuankünfte mit Beginn der Corona-Pandemie massiv zurückgegangen.

In der zentralen Erstaufnahmeeinrichtung in Eisenhüttenstadt und den vier Außenstellen in Frankfurt (Oder), Doberlug-Kirchhain, Schönefeld und Wünsdorf stehen nach Ministeriumsangaben insgesamt rund 2873 Plätze bereit - derzeit sind davon weniger als die Hälfte belegt. So habe man die pandemiebedingten Abstand- und Hygieneregeln einhalten können, sagte Sprecher Martin Burmeister. Durchschnittlich waren 2020/2021 rund 1350 Menschen in der Einrichtung. Die meisten bleiben den Angaben zufolge rund fünf Monate.