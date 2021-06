Weiterhin hohe Temperaturen in Berlin und Brandenburg

In Berlin und Brandenburg werden am Donnerstag Temperaturen bis zu 36 Grad und Sonne satt erwartet. Auch der Freitag reihe sich mit viel Sonne, kaum Wolken und Temperaturen bis zu 37 Grad in die Serie warmer Tage ein, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Bei weiterhin hohen Temperaturen zwischen 33 und 37 Grad könne es am Samstag im Tagesverlauf zu örtlichen Gewittern mit Starkregen und Hagel kommen. Nahe der Gewitter müsse auch mit Sturmböen gerechnet werden.

© dpa

© Berliner Wasserbetriebe Trinkwasser für alle An 180 Trinkbrunnen und über 2.000 Wasserspendern in der Stadt – Tendenz stetig steigend. mehr