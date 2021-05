Per Haftbefehl gesucht: Polizei findet Flüchtigen

Polizisten haben einen polizeilich gesuchten Mann in einer Wohnung in Fürstenwalde (Landkreis Oder-Spree) verhaftet. Nach einem Hinweis betraten die Beamten am Samstagmorgen die Wohnung mit Hilfe der Feuerwehr über ein offenes Fenster, wie die Polizei mitteilte. Dort trafen sie auf einen 24-Jährigen und eine Vielzahl von Behältern, in denen sich nach den Angaben vom Sonntag mutmaßlich Drogen befanden.

Der Mann gab zunächst einen anderen Namen an, entpuppte sich schließlich jedoch als der Gesuchte. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Ob der 24-Jährige auch Eigentümer der gefundenen Behälter ist, soll nun untersucht werden - der eigentliche Wohnungsinhaber war während der Verhaftung nicht anwesend.