Brandenburg stopft Funklöcher: 5G-Ausbau kommt voran

Im Mai 2017 startete die damals oppositionelle CDU in Brandenburg einen «Funklochmelder». Wenige Monate später lagen der Partei mehr als 23 000 Meldungen über schlechten Handyempfang vor. Seither haben die Netzbetreiber «in allen Geschwindigkeitsklassen und allen Technologien» viel getan, sagt Bastian Ebert, der das Onlineportal «Anschluss digital» betreibt. Auch vom schnellen 5G-Standard profitierten immer mehr Haushalte.

Vodafone hatte als erstes Unternehmen in Brandenburg im Oktober 2019 in Bernau einen 5G-Sendemast in Betrieb genommen. Derzeit sind es 147 Stationen, bis Mitte 2022 sollen 150 weitere folgen. Die Telekom verfügt in Brandenburg bereits über mehr als 550 5G-Sendemasten. Bis Ende 2021 will der ehemalige Staatsmonopolist 90 Prozent der Bevölkerung einen 5G-Zugang ermöglichen, bis Ende 2025 fast 100 Prozent.