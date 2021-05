«Hervorragende Qualität»: Spargelbauern profitieren

Viel Regen und etwas Sonne, bei 15 bis 20 Grad: Während sich viele Brandenburgerinnen und Brandenburger nicht über das bislang wechselhafte Wetter im Mai gefreut haben dürften, tat es dem Spargel gut. «Die Saison verläuft bislang recht zufriedenstellend», sagte Jürgen Jakobs, Vorsitzender des Beelitzer Spargelvereins, zur Halbzeit.

Rund 10.000 Tonnen Spargel seien in Brandenburg aus der Erde gezogen worden, so Jakobs Hochrechnung. Bis zum offiziellen Saisonende am 24. Juni rechnet er nun mit doppelt so viel Ernte. «Wir haben kein Überangebot.» Die Nachfrage, vor allem über Pfingsten, sei aber gesichert.