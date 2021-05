Hände aus Lkw: Drei junge Afghanen entdeckt

Aus einem vorausfahrenden Lkw hat ein Autofahrer am Donnerstag in Oranienburg herausragende Hände bemerkt. Sie waren durch Schlitze in der Plane zu sehen, teilte die Polizeidirektion Nord am Freitag mit. Polizisten stellten bei der Kontrolle drei junge Afghanen im Alter von 16 und 17 Jahren fest. Nach den Angaben waren sie offenbar in dem Lkw nach Deutschland gefahren worden. Der 50-jährige türkische Fahrer wurde wegen Verdachts der Schleusung festgenommen, Haftantrag wurde gestellt. Die Jugendlichen wurden an den Kinder- und Jugendnotdienst übergeben.

© dpa

© Bundesdruckerei GmbH Werden Sie jetzt Antwortgeber! Wir begeistern uns für digitale Daten und sichere Identitäten. Sie auch? Dann bewerben Sie sich jetzt bei uns im Team: bdr.de/karriere mehr